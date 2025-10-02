L’Australia ha il più alto tasso di tumori della pelle al mondo. Nel 2024 nel paese sono stati diagnosticati circa 19mila casi di melanoma.

Creme solari di vari marchi sono state ritirate dal mercato in Australia dopo che da un’indagine condotta da un’associazione di consumatori era emerso che non garantivano la protezione dichiarata.

Una seconda indagine condotta questa settimana dalla Therapeutic goods administration (Tga), un’agenzia del ministero della salute australiano, ha identificato ventuno creme solari che non garantirebbero la protezione dichiarata.

Alcuni prodotti che dichiarano una protezione 50 “probabilmente non superano quota 21”, ha affermato la Tga.

Tra le ventuno creme solari, otto sono state ritirate dal mercato dai produttori, dieci sono state sospese dalle autorità, due sono in attesa di verifiche e una non è venduta nel paese.