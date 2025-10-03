Il 2 ottobre le autorità dello stato dell’Azad Kashmir, nel nord del Pakistan, hanno annunciato che nove persone sono morte tra il 29 settembre e il 1 ottobre nelle violenze scoppiate durante un’ondata di proteste contro i privilegi della classe dirigente.

Secondo un comunicato ufficiale, le vittime sono sei manifestanti e tre poliziotti, mentre più di duecento persone sono rimaste ferite.

A partire dal 29 settembre migliaia di persone sono scese in piazza nel capoluogo Muzaffarabad, chiedendo tra le altre cose la revoca delle forniture elettriche gratuite e delle auto di servizio per i politici locali.