“Chicago è una zona di guerra e lui mente affinché i criminali possano rafforzarsi e distruggere le vite degli abitanti”, ha dichiarato la segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem sull’emittente Fox News, riferendosi al sindaco Brandon Johnson, che ha denunciato “un atto incostituzionale”.

Il 5 ottobre l’amministrazione Trump ha descritto Chicago come una “zona di guerra” per giustificare l’invio dell’esercito, mentre membri della guardia nazionale californiana sono stati schierati a Portland, nell’Oregon, nonostante due decisioni contrarie di una giudice federale.

Chicago è diventata la quinta città amministrata dai democratici in cui Trump ha inviato la guardia nazionale, una misura fino a quest’anno del tutto eccezionale.

In un comunicato Pritzker ha definito l’invio di truppe a Chicago “un’invasione di Trump”. “Non c’è alcun motivo d’inviare soldati in Illinois o in qualunque altro stato senza il consenso delle autorità locali”, ha dichiarato.

“Sono loro che vogliono trasformare Chicago in una zona di guerra”, ha affermato il governatore democratico dell’Illinois J. B. Pritzker, denunciando i raid degli agenti dell’Ice e chiedendo il ritiro della guardia nazionale.

L’annuncio è stato contestato dal Partito democratico, con il senatore dell’Illinois Dick Durbin che ha accusato Trump “di non voler combattere la criminalità, ma creare un clima di paura”.

Il 4 ottobre il presidente statunitense Donald Trump aveva ordinato l’invio di trecento membri della guardia nazionale a Chicago, nell’Illinois, per “proteggere agenti e beni federali”, secondo la Casa Bianca.

L’invio della guardia nazionale a Portland è stato bloccato temporaneamente per due volte, il 4 e il 5 ottobre, da una giudice federale, Karin J. Immergut, che ha sottolineato come in città “non ci sia alcuna insurrezione né alcuna minaccia alla sicurezza nazionale”.

Nonostante la prima decisione del tribunale, la governatrice dell’Oregon Tina Kotek ha riferito il 5 ottobre che 101 soldati della guardia nazionale provenienti dalla California sono arrivati nello stato, costringendo la giudice a emettere una seconda ordinanza.

“Il presidente non può continuare a giocare con i contingenti della guardia nazionale dei vari stati per aggirare le decisioni dei tribunali e lo stato di diritto”, ha denunciato sul social network X il procuratore generale dell’Oregon Dan Rayfield.

Il governatore della California Gavin Newsom ha invece accusato Trump di aver commesso “un abuso di potere”.

Il 5 ottobre Trump, che il 30 settembre aveva detto di voler ricorrere all’esercito contro il “nemico interno”, ha dichiarato che “Portland sta bruciando, ci sono insorti dappertutto”.

Secondo un sondaggio della Cbs pubblicato il 5 ottobre, il 58 per cento degli statunitensi è contrario all’invio della guardia nazionale nelle città.