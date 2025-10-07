Il 16 ottobre il presidente malgascio Andry Rajoelina ha nominato un militare come primo ministro, mentre proseguono le manifestazioni di protesta nella capitale Antananarivo.

Una settimana dopo aver destituito il governo nel tentativo di mettere fine all’ondata di proteste che sta infiammando l’isola dell’oceano Indiano, Rajoelina ha nominato primo ministro un generale poco conosciuto, Ruphin Fortunat Dimbisoa Zafisambo.

Lo stesso giorno più di mille persone hanno partecipato, per il dodicesimo giorno consecutivo, a una manifestazione ad Antananarivo, durante le quale le forze di sicurezza hanno usato granate stordenti e lacrimogeni.

Un ventenne è stato ferito da un proiettile sparato dalle forze di sicurezza ed è attualmente ricoverato in ospedale, hanno riferito i giornalisti dell’Afp.