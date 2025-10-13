“Non ci sarà alcun compromesso sulla difesa del Pakistan e ogni provocazione sarà accolta con una risposta forte ed efficace”, ha dichiarato Sharif in un comunicato, accusando le autorità talebane in Afghanistan di permettere che il loro territorio sia usato da “elementi terroristici”.

Il primo ministro pachistano Shebaz Sharif ha condannato quelle che ha definito “provocazioni da parte dell’Afghanistan” lungo la zona di confine durante la notte.

I funzionari di entrambi i paesi hanno dichiarato all’Afp che sono stati chiusi i valichi di Torkham, che collega la provincia pachistana di Khyber Pakhtunkhwa con Nangarhar in Afghanistan, e di Chaman, a più di 800 chilometri a sudovest.

I taliban dell’Afghanistan hanno attaccato i soldati pachistani lungo il confine nella notte tra l’11 e il 12 ottobre, accusando Islamabad di aver violato la sua sovranità dopo che due giorni prima c’erano state delle esplosioni a Kabul e nel sudest del paese.

Le relazioni tra i due paesi sono fredde da quando i taliban sono tornati al potere a Kabul nel 2021: Islamabad accusa le autorità pachistane di ospitare miliziani che compiono attacchi sul proprio territori. Ma l’Afghanistan lo nega.

I principali valichi di frontiera tra il Pakistan e l’Afghanistan sono stati chiusi il 12 ottobre, dopo violenti scontri, scoppiati nella notte dopo che l’Afghanistan ha accusato il Pakistan di aver compiuto attacchi aerei.

Un alto funzionario pachistano a Torkham ha dichiarato all’Afp che sono state mandate truppe paramilitari supplementari nell’area, che si trova al confine tra Kabul e Islamabad.

“Il confine di Torkham è stato completamente chiuso alla circolazione dei pedoni e al commercio”, ha dichiarato il funzionario, che ha parlato a condizione di anonimato perché non autorizzato a parlare con i mezzi d’informazione.

“Le forze di sicurezza hanno anche ritirato tutto il personale civile distaccato al confine, per evitare che venga danneggiato in caso di ulteriori spari”, ha detto.

Un altro funzionario di frontiera pachistano a Chaman, che collega la provincia del Balochistan con Kandahar, luogo di nascita dei taliban afghani, ha dichiarato che il valico era “sigillato”.

Altri funzionari pachistani hanno dichiarato che ci sono stati scontri con armi pesanti in almeno quattro distretti di confine, ma che non ci sono state vittime da parte del Pakistan. L’esercito afghano ha dichiarato sabato sera che le forze talebane erano impegnate “in pesanti scontri contro le forze di sicurezza pachistane in diverse aree”.

Il portavoce del ministero della difesa taliban, Enayat Khowarazm, ha poi dichiarato all’Afp che le operazioni sono terminate “con successo” a mezzanotte. Diversi funzionari della sicurezza di confine hanno dichiarato all’Afp che il 12 ottobre non erano stati segnalati altri scontri.

Islamabad non ha confermato di essere il responsabile degli attacchi di giovedì che hanno scatenato gli scontri al confine. L’Arabia Saudita, l’Iran e il Qatar hanno esortato entrambe le parti a “esercitare la moderazione”.

Più di 500 persone, tra cui 311 soldati e 73 poliziotti, sono state uccise in diversi attacchi tra gennaio e il 15 settembre, ha dichiarato un portavoce militare.