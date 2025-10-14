Il 13 ottobre, nel corso di un vertice a Sharm el Sheikh, in Egitto, il presidente statunitense Donald Trump ha proclamato un “giorno fantastico per il Medio Oriente” e firmato una dichiarazione il cui obiettivo è consolidare la tregua nella Striscia di Gaza, dopo uno scambio di ostaggi e prigionieri tra Israele e Hamas.

In precedenza, durante una visita lampo a Gerusalemme, Trump aveva annunciato davanti alla Knesset, il parlamento israeliano, la “fine di un incubo”. “Non è solo la fine di una guerra. È la fine di un’era di terrore e morte”, aveva dichiarato, invitando i palestinesi ad “abbandonare per sempre la via del terrorismo”.

Nel quarto giorno di tregua nella Striscia di Gaza, devastata da due anni di guerra, Hamas ha liberato in due fasi i venti ostaggi vivi che erano ancora nelle sue mani, in cambio di 1.968 prigionieri palestinesi.