“Hamas ci ha assicurato che intende onorare l’accordo e restituire i corpi degli ostaggi”, ha dichiarato all’Afp un alto funzionario statunitense, che ha chiesto di restare anonimo.

Hamas aveva riferito in precedenza di aver consegnato a Israele tutti i corpi degli ostaggi a cui aveva accesso.

La sera del 15 ottobre il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha affermato che Israele riprenderà la sua offensiva nella Striscia di Gaza se Hamas non rispetterà l’accordo di cessate il fuoco consegnando tutti i corpi degli ostaggi morti in cattività.

In base all’accordo di cessate il fuoco, Hamas doveva consegnare tutti gli ostaggi ancora detenuti a Gaza, vivi o morti, entro 72 ore, cioè entro la mattina del 13 ottobre.

Il gruppo palestinese ha liberato in tempo i venti ostaggi vivi, ma finora ha consegnato solo nove corpi su 28: quattro il 13 ottobre, tre il 14 e due il 15.

“Abbiamo rispettato l’accordo consegnando tutti i prigionieri israeliani vivi, nonché i corpi a cui avevamo accesso”, ha affermato Hamas. “Per quanto riguarda gli altri corpi, il loro recupero dalle macerie richiede sforzi considerevoli e attrezzature speciali”.

In cambio della restituzione dei corpi di tre ostaggi il 14 ottobre, Israele aveva consegnato i corpi di 45 palestinesi.