Randrianirina, 51 anni, dirige il Capsat, un’unità dell’esercito che nello scorso fine settimana si era unita ai manifestanti, prima di assumere il potere il 14 ottobre, dopo che l’assemblea nazionale aveva destituito Rajoelina.

Il 17 ottobre il colonnello Michael Randrianirina si è insediato come presidente del Madagascar, pochi giorni dopo la presa del potere da parte della sua unità militare sulla scia di un’ondata di manifestazioni antigovernative, che aveva spinto alla fuga il capo dello stato Andry Rajoelina.

“Lavoreremo insieme a tutte le forze vive della società civile per elaborare una nuova costituzione e avviare un percorso che condurrà a delle elezioni e a dei referendum”, ha assicurato il nuovo presidente.

Ha poi ringraziato i giovani del movimento Gen Z per essere stati in prima linea nelle proteste e ha sottolineato che l’esercito è intervenuto su richiesta dell’alta corte costituzionale per “evitare l’anarchia e il disordine”.

Tra i presenti all’insediamento c’erano militari, politici, manifestanti di Gen Z e varie delegazioni straniere, tra cui quelle degli Stati Uniti, dell’Unione europea, della Russia e della Francia, l’ex potenza coloniale.

In risposta alle critiche di una parte della comunità internazionale, comprese le Nazioni Unite, il nuovo uomo forte del Madagascar ha smentito di aver compiuto un colpo di stato.

Nei giorni scorsi si era impegnato a organizzare delle elezioni entro 18-24 mesi, e il 16 ottobre aveva assicurato che il paese “non sarà in mano a un regime militare” e che “il governo appartiene ai civili”.