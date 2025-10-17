John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale durante il primo mandato di Donald Trump, è diventato il 16 ottobre la terza persona a essere incriminata nelle ultime settimane dopo essere finita nel mirino del presidente statunitense.

Bolton, 76 anni, è stato incriminato da una giuria del Maryland per 18 capi d’accusa relativi alla divulgazione o alla detenzione di documenti in materia di difesa nazionale.

“È un tipo sgradevole. È un peccato, ma è così”, ha affermato Trump il 16 ottobre davanti alla stampa nello studio ovale della Casa Bianca.