Comey era stato chiamnato a testimoniare nell’ambito di un’inchiesta dell’Fbi sui presunti legami tra la Russia e la prima campagna elettorale di Trump per le presidenziali del 2016.

L’ex capo dell’agenzia, 64 anni, sarà perseguito “in relazione alla sua testimonianza orale davanti alla commissione giudiziaria del senato nel 2020”, ha aggiunto, precisando che rischia una condanna fino a cinque anni di prigione.

“Oggi un gran giurì federale (una commissione di cittadini investita di poteri investigativi, ndr) ha incriminato l’ex direttore dell’Fbi James Comey per reati gravi”, ha annunciato il dipartimento della giustizia.

Il 25 settembre l’ex direttore dell’Fbi James Comey, da tempo nel mirino del presidente Donald Trump, è stato incriminato per ostruzione alla giustizia e dichiarazioni false.

“GIUSTIZIA IN AMERICA!”, ha affermato Trump sul suo social network Truth Social, definendo Comey “uno dei peggiori esseri umani che il nostro paese abbia mai conosciuto”.

“Non ho paura. La paura è l’arma dei tiranni”, ha risposto Comey in un video su Instagram.

“Io e la mia famiglia conosciamo da tempo il prezzo che chi si oppone a Donald Trump deve pagare”, ha dichiarato, lanciando un appello a tutti a non “inginocchiarsi” davanti al presidente.

“Sono innocente e ho fiducia nella giustizia federale”, ha concluso.