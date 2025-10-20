“L’ambasciatore Daniel García Peña è già tornato a Bogotá”, ha affermato il ministero degli esteri colombiano in un comunicato.

Il 20 ottobre la Colombia ha richiamato per consultazioni il suo ambasciatore negli Stati Uniti dopo che il presidente statunitense Donald Trump aveva sospeso i finanziamenti al paese, accusato di non fare abbastanza contro il narcotraffico.

Oltre alla sospensione dei finanziamenti, il 19 ottobre Washington aveva affermato di aver distrutto un’imbarcazione colombiana nel mar dei Caraibi, mentre Trump aveva definito Petro “un signore della droga”.

Il 20 ottobre, dopo aver dichiarato che Trump è “malconsigliato”, Petro ha sottolineato sul social network X che “la politica antidroga statunitense ha causato un milione di morti in America Latina” ed è solo “un pretesto per controllare la regione” e “ottenere petrolio a basso costo dal Venezuela”.

“Questa politica, conosciuta come guerra alla droga, ha fallito. Ecco perché ora gli Stati Uniti lanciano missili contro le imbarcazioni nel mar dei Caraibi, a bordo delle quali ci sono persone che, indipendentemente dal loro coinvolgimento o meno in attività di narcotraffico, hanno il diritto di vivere”, ha aggiunto.

Secondo il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth, l’attacco è stato condotto il 17 ottobre contro un’imbarcazione carica di droga appartenente al gruppo guerrigliero colombiano Esercito di liberazione nazionale (Eln), e ha causato almeno tre morti.