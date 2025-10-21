Il 21 ottobre la giustizia slovacca ha condannato a 21 anni di prigione per terrorismo Juraj Cintula, un pensionato di 72 anni che nel maggio 2024 aveva ferito gravemente con un’arma da fuoco il primo ministro nazionalista Robert Fico.

Secondo il giudice Igor Králik, Cintula aveva aperto il fuoco per cinque volte a bruciapelo per “impedire il buon funzionamento del governo”.

Il tribunale di Banská Bystrica ha ritenuto “inverosimile” la tesi di Cintula, secondo cui l’obiettivo era solo “ferire” Fico, dato che entrambi i caricatori erano pieni e l’autore dell’attentato “ha continuato a sparare fino all’ultimo”.