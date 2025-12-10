Il 9 dicembre la camera dei deputati brasiliana ha approvato, nel corso di una seduta burrascosa, un progetto di legge che punta a ridurre drasticamente la pena dell’ex presidente Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni di prigione per tentativo di colpo di stato.

Se il testo sarà approvato anche dal senato federale, “la pena di Bolsonaro sarà ridotta da 27 anni e tre mesi a circa due anni e quattro mesi”, ha affermato il relatore del progetto, il deputato Paulinho da Força, in un video inviato all’Afp. Ma una decisione finale sulla pena spetterebbe comunque alla corte suprema, che aveva emesso la condanna.

Il progetto di legge, il cui obiettivo secondo i promotori è “pacificare il Brasile”, è stato approvato con 291 voti a favore e 148 contrari. Prevede inoltre di concedere la liberazione condizionale a più di cento sostenitori dell’ex presidente di estrema destra (2019-2022), condannati per l’assalto alle sedi del potere a Brasília l’8 gennaio 2023, pochi giorni dopo l’insediamento dell’attuale capo dello stato di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva.

“È una legge di riconciliazione. Il paese non può permettersi di restare prigioniero del suo passato recente”, ha dichiarato Da Força durante la seduta.