Il 10 dicembre centinaia di agricoltori, affiancati da pescatori, hanno bloccato un porto commerciale greco e ampliato dei blocchi stradali per chiedere al governo, tra le altre cose, di versare dei sussidi europei che sono in ritardo a causa di una grande frode.

Per ore decine di trattori hanno stazionato sulla banchina del porto di Volos, nel centroest della Grecia, ostacolando il passaggio di persone e merci, ha riferito un fotografo dell’Afp.

Gli agricoltori hanno poi liberato la banchina nel primo pomeriggio.

Nel porto di Volos, punto d’accesso alle pianure agricole della Grecia centrale, è stato esposto uno striscione che denuncia l’inazione del governo di fronte alle difficoltà di agricoltori e pescatori.

“La pesca non è più un’attività redditizia in Grecia”, ha dichiarato all’Afp Panayiotis Perrakis, presidente dell’unione dei pescatori della prefettura della Magnesia, di cui Volos è il capoluogo.

Perrakis ha citato in particolare gli alti prezzi del carburante e le perdite subite dal settore ittico dopo il passaggio di due tempeste, una delle quali particolarmente devastante nel 2023.