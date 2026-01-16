A poco più di un anno dal suo colpo di mano contro il parlamento, che aveva causato una grave crisi politica culminata con la sua destituzione, l’ex presidente di destra, 65 anni, ha ricevuto una pena inferiore ai dieci anni chiesti dalla procura.

Il 16 gennaio un tribunale sudcoreano ha condannato l’ex presidente Yoon Suk-yeol a cinque anni di prigione per intralcio alla giustizia e abuso di potere nel primo di una serie di processi legati al suo tentativo d’introdurre la legge marziale nel dicembre 2024.

Il 16 gennaio il tribunale del distretto centrale di Seoul si è pronunciato su uno dei numerosi aspetti secondari della vicenda, in cui Yoon era accusato di aver escluso alcuni membri del governo da una riunione di preparazione della legge marziale e di aver impedito agli inquirenti di arrestarlo.

Secondo il presidente del tribunale, Baek Dae-hyun, Yoon ha abusato del suo potere usando i membri del servizio di sicurezza presidenziale come “guardie del corpo personali”, ostacolando così il suo arresto.

L’ex presidente si era barricato per settimane nella sua residenza di Seoul, riuscendo anche a sventare una prima operazione delle forze di sicurezza.

Era stato infine arrestato nel gennaio 2025 durante una seconda operazione durata diverse ore, diventando il primo presidente sudcoreano in carica a essere messo dietro le sbarre.

“Il presidente avrebbe avuto il dovere, più di chiunque altro, di rispettare la costituzione e lo stato di diritto”, ha affermato Baek.