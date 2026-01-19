Il 19 gennaio la premier giapponese Sanae Takaichi ha annunciato che scioglierà la camera bassa del parlamento e indirà le elezioni legislative anticipate l’8 febbraio. L’obiettivo è ottenere un mandato rafforzato per attuare il suo ambizioso programma di governo.

Prima donna a capo del governo giapponese, Takaichi punta a sfruttare il momento favorevole nei sondaggi per consolidare la maggioranza parlamentare del suo Partito liberaldemocratico (Pld, destra).

“Scioglierò la camera dei rappresentanti il 23 gennaio e indirò le elezioni l’8 febbraio”, ha dichiarato la premier durante una conferenza stampa.

“Takaichi è la persona giusta per guidare il Giapppone? Saranno gli elettori a dirlo”, ha aggiunto, parlando di sé in terza persona.