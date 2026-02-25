Nei mesi scorsi Washington aveva concluso accordi sanitari con vari paesi africani, dopo che il presidente Donald Trump aveva smantellato l’agenzia per lo sviluppo internazionale Usaid e ridotto il ruolo delle ong.

“Riteniamo che un accordo avrebbe portato benefici straordinari agli zimbabweani, in particolare agli 1,2 milioni di uomini, donne e bambini che attualmente ricevono cure per l’hiv grazie a programmi sostenuti dagli Stati Uniti”, ha affermato l’ambasciatrice Pamela Tremont.

L’accordo prevedeva 367 milioni di dollari di finanziamenti in cinque anni, ha precisato l’ambasciata in un comunicato.

Di recente il presidente zimbabweano Emmerson Mnangagwa aveva però ordinato il ritiro dai negoziati sostenendo che i termini dell’accordo minacciassero l’autonomia del paese.

“Lo Zimbabwe ha deciso di ritirarsi dai negoziati con gli Stati Uniti perché l’accordo è palesemente sbilanciato e avrebbe compromesso la sovranità e l’indipendenza del paese”, aveva scritto il segretario agli esteri zimbabweano in una lettera del 23 dicembre visionata dall’Afp.