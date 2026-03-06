Secondo i risultati parziali delle elezioni legislative del 5 marzo, le prime dopo la rivolta della generazione Z che aveva fatto cadere il governo, in testa c’è il partito dell’ex rapper e sindaco di Katmandu Balendra Shah.

Insieme a Gagan Thapa, 49 anni, leader del Congresso nepalese (Nc), Balendra Shah e K. P. Sharma Oli si contendono la guida del paese e la maggioranza alla camera dei rappresentanti, che è composta da 385 seggi assegnati con un sistema elettorale che combina maggioritario e proporzionale.

“I primi risultati sembrano confermare la disaffezione degli elettori per i vecchi partiti”, ha dichiarato all’Afp Kunda Dixit, direttore del settimanale Nepali Times.

Tuttavia, l’esito delle elezioni, considerate le più combattute dalla fine della guerra civile (1996-2006), rimane incerto. Secondo la maggior parte degli analisti politici, ci vorrà del tempo per conoscere la composizione della nuova camera dei rappresentanti e il nome del nuovo primo ministro.

La lotta alla disoccupazione e alla corruzione della classe politica, oltre al rifiuto di un blocco dei social network, erano state le principali rivendicazioni dei partecipanti alla rivolta che aveva sconvolto il paese tra l’8 e il 9 settembre.

Secondo un bilancio ufficiale, almeno 77 persone erano morte e centinaia erano rimaste ferite, mentre molti edifici pubblici e negozi erano stati incendiati o saccheggiati.