Tra gli europei i maltesi sono i più sedentari, e di conseguenza devono fare i conti con problemi di obesità e salute: nel paese il 60 per cento delle persone con più di 16 anni è considerata in sovrappeso.

Le cause vanno in parte cercate nella mancanza di esercizio fisico (il 68 per cento dei maltesi non fa mai sport, o solo raramente), ma anche in un’alimentazione ispirata più all’eredità coloniale britannica che alla dieta mediterranea. Il governo sta cercando di incoraggiare i cittadini, in particolare i giovani, a fare più sport.

Il video di Arte.