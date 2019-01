Sea Watch 3 in acque italiane, chiede di sbarcare

Nonostante il freddo i migranti sono affacciati sul ponte della Sea Watch 3 per guardare l’Etna innevato in lontananza. Sono sollevati dall’idea di essere così vicini a quella che per loro non è la costa italiana, ma l’Europa, forse l’inizio di una nuova vita. Lo racconta Federico Scoppa, fotografo freelance imbarcato da undici giorni sulla nave umanitaria. Una delle preoccupazioni principali dei migranti infatti è quella di non essere riportati in Libia. “Un giovane gambiano ha raccontato di essere stato torturato nei centri di detenzione libici, gli venivano fatti ripetuti tagli con un coltello sulle braccia, mentre era ripreso con un cellulare in collegamento con i genitori per chiedere un riscatto”, racconta Scoppa a Internazionale.

I genitori del ragazzo non potevano pagare, non avevano abbastanza soldi e quindi i trafficanti “lo hanno pugnalato allo stomaco e abbandonato in mezzo alla strada sanguinante. Un donna libica l’ha notato e portato all’ospedale, dove dopo molte insistenze lo hanno operato e hanno ricucito le ferite”. Il ragazzo ha raccontato al fotografo di sentirsi fortunato, perché di solito i neri non sono ammessi negli ospedali libici.

Dal 24 gennaio la nave che batte bandiera olandese è entrata nelle acque territoriali italiane, a causa del maltempo che l’ha costretta prima ad avvicinarsi all’isola di Lampedusa, poi di spostarsi verso la Sicilia orientale, vicino a Siracusa. La guardia costiera italiana ha diramato un comunicato in cui autorizza la nave umanitaria ad avvicinarsi all’Italia, nonostante le affermazioni dei vicepresidenti del consiglio Luigi Di Maio e Matteo Salvini che hanno escluso di concedere l’approdo all’imbarcazione che ha soccorso il 19 gennaio 47 naufraghi nelle acque internazionali al largo della Libia. Tra loro otto minori stranieri non accompagnati.

“A causa delle condizioni meteo avverse” la Sea Watch 3 “è entrata nelle acque territoriali italiane” e le è “stato assegnato un punto di fonda a largo delle coste di Siracusa, per garantire la sicurezza dell’unità e delle persone a bordo. Sul posto presenti motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza”, fa sapere in una nota la guardia costiera italiana. L’ong tedesca Sea Watch ha commentato su Twitter: “per riparare dalle condizioni meteo in ulteriore peggioramento è stato assegnato un posto di fonda a 1,4 miglia dal porto di Augusta, Marina di Melilli- Siracusa. Un posto di fonda assegnato invece di un pos (place of safety)”.