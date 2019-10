Meno partenze meno morti in mare: cosa c’è di vero

Mentre in Lussemburgo si è concluso senza esito un vertice dei ministri della giustizia e dell’interno dell’Unione europea sull’immigrazione, in Italia il leader della Lega Matteo Salvini ha messo in relazione i morti di Lampedusa con l’aumento delle partenze dalla Tunisia e su Twitter ha commentato: “Più sbarchi, più partenze, più morti. Non occorreva uno scienziato per prevedere il disastro. Nel 2019, al 31 agosto avevamo registrato solo quattro corpi senza vita recuperati in mare e 839 dispersi denunciati. In tutto il 2018 avevamo pianto 23 morti accertati e 2.277 dispersi”. Ma cosa c’è di vero? Che relazione c’è tra la mortalità lungo la rotta del Mediterraneo centrale e il cambiamento di governo in Italia? È vero che meno partenze corrispondono a meno morti? E perché sono aumentate le partenze dalla Tunisia? C’è un rapporto tra la rotta tunisina e quella libica? C’è un’emergenza sbarchi a Lampedusa? Infine quale effetto avrà il decreto rimpatri appena varato dal ministro degli esteri Luigi Di Maio?

Poco dopo la mezzanotte del 7 ottobre è naufragata a poche miglia da Lampedusa un’imbarcazione con una cinquantina di persone a bordo. Sono stati recuperati tredici cadaveri, tutte donne, decine di persone risultano disperse, tra queste almeno otto bambini. I sopravvissuti sono ventidue. Il sostituto procuratore di Agrigento Salvatore Vella ha aperto un’indagine per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e omicidio colposo plurimo. Vella ha ipotizzato che l’imbarcazione sia partita dalla Libia e abbia fatto sosta in Tunisia prima di dirigersi con il maltempo verso Lampedusa, dove si è ribaltata a poche miglia dall’isola, prima che arrivassero i soccorsi.

Il tasso di mortalità lungo la rotta del Mediterraneo centrale è sempre stato molto alto: intorno al 2 per cento, il che corrisponde alla morte di una persona ogni cinquanta che intraprende la traversata. “Prima del 2017 morivano quattromila persone all’anno. C’è stato un primo calo del numero dei morti in mare (che sono arrivati a circa 1.100) quando si sono ridotte le partenze dalla Libia, in seguito agli accordi del governo Minniti-Gentiloni con il governo di Tripoli. Ma la pericolosità della rotta non è diminuita, anzi è rimasta sempre intorno al 2 per cento”, afferma Matteo Villa, ricercatore dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi).

Secondo Villa – che monitora i dati a partire dal 2014 – il tasso di mortalità e anche il numero di morti in termini assoluti sono aumentati con l’arrivo al Viminale di Matteo Salvini e delle sue politiche di deterrenza totale e questo dimostra che non c’è una relazione univoca tra le partenze e il numero dei morti. “Il rischio di morti in mare è salito al 6 per cento con le politiche dei porti chiusi (nei quattordici mesi al governo di Salvini): questo dato è importante, perché smentisce chi dice che se diminuiscono le partenze, diminuiscono i morti”, spiega il ricercatore.

“Le partenze sono diminuite del 60 per cento, invece le morti in mare sono aumentate del 20 per cento, arrivando in termini assoluti a 1.300”. Per Villa, inoltre, c’è una relazione tra l’aumento della mortalità e del numero dei morti e l’assenza di mezzi di soccorso. “L’assenza totale di mezzi di soccorso (sia umanitari sia militari) ha coinciso con un aumento dei morti in mare: la mortalità è triplicata”, conclude il ricercatore. Dal 2014 lungo la rotta del Mediterraneo centrale sono morte 19mila persone, secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr).