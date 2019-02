Finita l’utopia jihadista, le giovani occidentali vogliono tornare a casa

Le donne straniere del gruppo Stato islamico (Is) stanno uscendo allo scoperto nei campi tenuti dalle forze curde nel nordest della Siria. Vengono dai Paesi Bassi, dal Canada, da Trinidad e Tobago, dalla Russia o dell’Alabama, e da qualche settimana parlano con i mezzi d’informazione di mezzo mondo. La questione è assolutamente inedita per i governi occidentali. Come giudicare queste donne? Che fare dei loro bambini?

Le forze curde, da parte loro, sono stanche di combattere contro l’Is e temono il ritiro imminente degli Stati Uniti. Ripetono da mesi che sono sopraffatte dalla gestione di queste popolazioni straniere, spiega il sito siriano per i diritti umani Syriahr , e non vogliono chiaramente diventare i carcerieri delle forze occidentali. Vista dal mondo arabo, la palla è ora nel campo occidentale: il quotidiano egiziano Al Youm Al Sabaa riassume: “Sembra che la vittoria della coalizione internazionale in Siria crei una nuova crisi per i paesi occidentali, sta a loro gestirla”.

Dopo le sconfitte delle ultime settimane, il gruppo Stato islamico è ridotto a rintanarsi in qualche casa della piccola cittadina di Baghouz , tra l’Eufrate e il confine iracheno. Le famiglie dei jihadisti rimaste indietro sono radunate in diversi campi. Nel campo di Al Hawl, un reportage esclusivo della tv France24 racconta questa strana torre di Babele dei jihadisti tutta al femminile. Si sentono voci tedesche, russe, americane, olandesi, francesi sotto le abaye nere: denunciano condizioni di vita terribili e – in alcuni casi – il loro rimpianto di essersi unite all’organizzazione.

Ci sono molti punti in comune nella terribile storia di queste donne. Sono spesso donne partite molto giovani, convertite o “rinate”, con il sentimento di essere state discriminate in occidente in quanto musulmane. Al sito curdo Kurdistan24, Leonora, sposata a 15 anni come terza moglie di Martin Lemke, un importante membro tedesco del gruppo Stato islamico, spiega: “Sono arrivata due mesi dopo la mia conversione: provengo da una famiglia cristiana, volevo venire qua per essere libera di essere una vera musulmana, potermi coprire il capo, pregare; è molto difficile farlo in Germania”.

La definizione “mogli dell’Is” è alquanto riduttiva, perché non include la forte impronta ideologica che le ha fatte partire. Solo un terzo delle donne occidentali è partito su spinta dell’ambito familiare; i due terzi hanno invece fatto il viaggio volontariamente, da sole, e l’incontro con il jihad globale è avvenuto quasi sempre online con il reclutamento finale su Facebook, spiega Le Monde in base a un rapporto della direzione criminale francese.

L’americana Hoda Muthana ha incontrato la propaganda dell’Is online. Il cellulare che suo padre le regalò per la laurea “diventò la porta verso il mondo dell’islam estremo”, spiega al New York Times. Stesso scenario per Kimberly Gwen Polman che ha lasciato il Canada nel 2015 per sposare un miliziano dell’Is, anche lui incontrato online.

I loro racconti parlano di matrimoni di brevissima durata con ijihadisti – sono diventate vedove in fretta – e del fatto che spesso in questi anni si sono sposate due o tre volte. Parlano di una vita normale, uguale a quella che che facevano prima, “badare ai figli e occuparci della casa”. Delle atrocità commesse dall’Is, dalle decapitazioni alla schiavitù delle donne yazidi, ricordano poco. E tuttavia, questi racconti di semplice vita casalinga sono spesso in contrasto con le loro attività online precedenti alla caduta dell’Is.