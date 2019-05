Cannes ha lasciato senza premio alcuni capolavori

Tuttavia vi erano film più radicali, profondi e inattesi nel concorso che ha sorpreso per la sua qualità complessiva, come tutta la selezione generale. Quasi nessun capolavoro – ma questi sono sempre più rari – in compenso moltissimi buoni o grandi film, alcuni di questi perfino vicini al capolavoro, anche se nella loro maggioranza non sono dovuti agli autori più noti e di lungo corso.

Il palmarès di questa 72ª edizione del festival di Cannes nel complesso è molto buono, anche se la nostra Palma d’oro era un’altra e troviamo esagerato che il premio più importane sia stato assegnato a Parasite di Bong Joon-ho. Tuttavia il film premiato – per la seconda volta di seguito si tratta di un lavoro dell’estremo oriente, dopo Un affare di famiglia del giapponese Kore-eda Hirokazu, vincitore dell’anno scorso – è indubbiamente meritevole come già avevamo scritto. Il premio al regista sudcoreano dovrebbe comunque permettere di far scoprire finalmente a un più vasto pubblico un regista originale, inventivo, dallo spirito un po’ anarchico. E che al festival ha presentato una splendida commedia dal meccanismo perfetto come un orologio, che serve così al suo meglio una satira sulla distanza tra le classi sociali nel suo paese, e valida anche per i paesi occidentali, visto il continuo divario economico che si apre tra i ceti.

Freschezza anarchica e iconoclasta Un capolavoro è il film brasiliano Bacurau di Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. In Italia era stato distribuito il precedente e splendido lungometraggio del solo Mendonça Filho, Aquarius, che vedeva al suo centro, proprio come in Bacurau, Sonia Braga, la stella del cinéma nôvo brasiliano degli anni sessanta, ancora magnetica e ieratica. Rimandiamo alla lunga critica che avevamo scritto, ma ribadiamo qui la freschezza anarchica e iconoclasta di questo film divertente e grave, profondo e leggero, apocalittico e di speranza, postmoderno e arcaico, di resistenza rivoluzionaria che rovescia sempre le situazioni quando sembrano prendere una strada sbagliata, che ibrida con molta originalità, che incanta e indigna. A lui avremmo dato il Gran premio della giuria mentre avremmo consegnato il Premio della giuria all’esordio alla regia, pur molto forte, dell’attrice franco-senegalese Mati Diop con Atlantique, altro film che abbiamo recensito con vero entusiasmo.

Speriamo che i film premiati, nella loro maggioranza, trovino un distributore italiano. Ci sono in questo palmarès delle belle sorprese e in qualche caso perfino degli ufo, cioè delle opere che ci hanno suscitato piena meraviglia, degli oggetti cinematografici quasi non identificabili, fuori da tutti gli schemi. Fatto salvo un titolo francese a cui avremmo dato la Palma d’oro, di cui parliamo più avanti, e l’assenza di un titolo italiano come Il traditore di Marco Bellocchio, le opere premiate, tranne una, sono quelle buone, anche se il più delle volte a nostro giudizio collocate nella posizione sbagliata.

Entrambi centrano, trattando le rispettive tematiche da angolazioni non evidenti, due questioni tra le più importanti nelle quali ci dibattiamo, come la fascistizzazione delle democrazie – non abbattute come nel passato, ma sempre più spesso ridotte a involucri vuoti – come insegna il caso del Brasile con l’elezione di Bolsonaro, e l’esodo continuo e tragico dei più poveri e dei più disperati dei paesi in via di sviluppo, una tragedia che investe non solo chi parte ma anche chi resta. Anche per come resta in patria. Magari circondato, quasi infestato, visto lo stile del film, da queste terribili assenze.

Premiazioni non necessarie

Francamente, non c’era nessun bisogno di dare un ennesimo premio a Pedro Almodóvar – anche perché il suo Dolor y gloria è bello soprattutto nella seconda parte e non raggiunge vette di grande profondità – premiando come miglior attore protagonista Antonio Banderas, per quanto sia simpatico quest’ultimo; e non c’era nemmeno bisogno di premiare i fratelli Dardenne per la miglior regia per Le jeune Ahmed, dove i due fratelli abbandonano le consuete tematiche sociali imperniate sul lavoro, e riescono nell’exploit di umanizzare la figura del (possibile) futuro terrorista mediante il ritratto di un grazioso adolescente di origini magrebine che cade nella ragnatela manipolatrice di un imam fondamentalista. Il risultato è tuttavia po’ scontato, un po’ noioso a tratti malgrado la sua brevità (85 minuti), un po’ retorico, un po’ deresponsabilizzante, infine, sulle politiche sia interne sia esterne dei governi del mondo ricco, anche se non mancano diversi momenti di vera finezza nella costruzione delle situazioni, delle psicologie – a cominciare da Ahmed – e nelle dinamiche relazionali tra i vari personaggi. Ammirevole il finale.

Forse questi premi sono però espressione della ricerca di un equilibrio tra le vecchie glorie di Cannes e i nuovi nomi, sintomo di un festival che sta cercando di rinnovarsi pur non perdendo il legame con la sua tradizione, un’esigenza che la giuria sembra aver voluto raccogliere nel proprio verdetto. Il premio alla francese di origini italiane Céline Sciamma (autrice in passato di bei film come Tomboy e Diamante nero) per l’insulso Il ritratto della ragazza a fuoco, con Valeria Golino tra le interpreti, è una storia di pseudo passioni al femminile nella Francia del 1770 e d’interrogazioni scolastiche sull’arte degne del primo anno di studi alle belle arti. Inatteso il premio per la miglior interpretazione femminile all’inglese Emily Beecham, protagonista di Little Joe, il nuovo film della regista austriaca Jessica Hausner (già autrice dell’ottimo Lourdes), strana ibridazione tra thriller e fantascienza distopica.