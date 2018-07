Gli Slowdive sono tornati per restare

Non c’è mai stata nostalgia né inutile retorica nella reunion degli Slowdive. La band britannica, nome storico della scena shoegaze degli anni novanta, con il suo rock psichedelico ha spianato la strada a gruppi più famosi come Blur, Suede e Oasis. E da un paio d’anni è tornata sulle scene con un obiettivo ben preciso: fare un disco. Già dai primi concerti del nuovo corso, cominciati nel 2014 con l’esibizione al Primavera sound di Barcellona, il quartetto guidato da Neil Halstead e Rachel Goswell aveva in mente di registrare delle nuove canzoni.

Forse è proprio per questo che l’album Slowdive, uscito nel maggio 2017 e considerato da molti uno dei migliori di quell’anno, è un disco intenso e vitale come quello di un gruppo esordiente. Del resto il suono della band non è per niente datato, anzi. In questi anni gli Slowdive hanno contaminato la scena indie mondiale, influenzando anche gruppi statunitensi come i Beach House e i Grizzly Bear, e dimostrando una cosa che tanti appassionati di musica sostengono da tempo: sono una della band più sottovalutate degli ultimi decenni.

Gli Slowdive hanno suonato per la prima volta in Italia nel 2014, in occasione del Radar Festival di Padova. Tra pochi giorni però la band tornerà nel nostro paese: il 27 luglio sarà ospite del Siren Festival di Vasto, in provincia di Chieti, una manifestazione nata quattro anni fa e diventata una delle più interessanti nel panorama italiano. Anche quest’anno al Siren, che comincerà il 26 luglio, il programma sarà ricco: oltre agli Slowdive suoneranno Public Image Ltd (Pil), Cosmo, Mouse On Mars, 2ManyDjs e altri.

Ho raggiunto al telefono Neil Halstead, chitarrista, voce e principale compositore degli Slowdive, per farmi raccontare com’è nata la reunion della band.

Cosa vi ha spinto a tornare insieme?

Il nostro primo obiettivo era fare un disco. Non volevamo mettere in piedi la solita rimpatriata nostalgica, avevamo bisogno di seguire un impulso creativo. Non ho niente contro le reunion, in realtà. È bello per un fan poter sentire un gruppo con cui è cresciuto, o che magari non ha mai avuto l’occasione di vedere prima. Mi è piaciuta molto la reunion dei Pixies, o quella dei My Bloody Valentine. E sarebbe bellissimo veder tornare insieme gli Smiths, anche se al momento purtroppo sembra impossibile. Ma non bisogna neanche dare troppo spazio alle reunion nei programmi dei festival, perché si rischia di togliere occasioni ai musicisti emergenti.