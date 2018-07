La fratellanza soul degli Internet 

The Internet, Come over

Hive mind, il nuovo disco degli Internet, è un inno alla coscienza collettiva, come dice il titolo. Non c’è un impegno politico esplicito nelle nuove canzoni del gruppo soul/rap di Los Angeles (che è la nuova capitale della musica statunitense ormai lo possiamo scrivere, vero?), ma più che altro una celebrazione della solidarietà come antidoto alla violenza del mondo contemporaneo.

Oltre alla solidarietà però, secondo gli Internet ci sono altre due cose senza le quali non si può vivere: il groove e il sesso. Ad assicurare il primo ci pensa la granitica sezione ritmica della band, mentre a evocare il secondo ci pensa la cantante Syd (che viene dal collettivo Odd Future, come Tyler The Creator). In Come over Syd flirta con una ragazza di Los Angeles e le promette: “I can turn you on with my dirty mind”, posso eccitarti con la mia mente perversa.

Difficile resistere alle avance di Syd, in questo brano come nel resto dell’album. Il suono di Hive mind si muove su territori sempre soffici, a cavallo tra soul nostalgico e hip hop, un po’ Isley Brothers un po’ Pharrell Williams. Il brano di apertura Come together, la soffice Stay the night e il funky di Look what u started sono solo alcuni degli episodi da ricordare di un disco perfetto per le spiaggia, per la montagna, ma anche per il caldo agosto in città.