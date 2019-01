Thom Yorke fa danzare le streghe

Thom Yorke, Unmade (live from Electric Lady Studios)

Pochi giorni fa ho visto al cinema Suspiria di Luca Guadagnino. Un film splendido, che si distacca molto dall’originale di Dario Argento (forse è proprio per questo che ha attirato qualche critica a mio avviso eccessiva). Uno dei pregi maggiori di Suspiria è l’atmosfera creata da Guadagnino, sempre raffinata da un punto di vista estetico ma inquietante nei momenti chiave.

Parte del merito della riuscita del film va dato alla colonna sonora, scritta dal leader dei Radiohead Thom Yorke. I brani scritti per il film sono l’ennesimo saggio della bravura del musicista di Wellingborough, che è stato abile nel non inseguire i Goblin, autori delle indimenticabili musiche dell’originale, e nello scegliere una strada personale. L’avevo già scritto tempo fa, dopo aver ascoltato le musiche senza aver visto il film. E, dopo essere stato in sala, se possibile, i pezzi mi piacciono ancora di più.

In questi giorni il leader dei Radiohead è tornato di nuovo d’attualità, per due motivi. Il primo è che è stato pubblicato il video delle session che il cantante ha tenuto il 19 novembre agli Electric Lady Studios di New York. E questo mi sembra un buon motivo per riascoltare i brani di Suspiria, che funzionano molto bene anche in questa veste intima. A partire da Unmade, la ballata che si sente nel finale del film e fa da contraltare a una scena molto macabra (per evitare spoiler non ve la racconto). Unmade possiede tutta la grazia e l’intensità di cui è capace Yorke ed è la ballata giusta per la danza delle streghe di Guadagnino.

C’è un secondo motivo. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, Thom Yorke tornerà in Italia la prossima estate per una serie di concerti. Tra le date più probabili, sempre stando a queste indiscrezioni, c’è Roma. Non ci sarebbe da stupirsi, visto che ormai il leader dei Radiohead ha un rapporto stretto con il nostro paese. Nel caso, io sarò in prima fila.