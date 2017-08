L’incubo della compratrice compulsiva

Gentile bibliopatologo, da qualche anno sento un bisogno impellente di comprare libri, specie quando mi trovo in un momento difficile. Ora ho tanti libri da leggere e poco tempo per farlo. Come posso interrompere gli acquisti, almeno temporaneamente? –Aurora

Cara Aurora,

fino a non molto tempo fa sono stato, nella geopolitica portatile della mia famiglia, il parente non industrializzato. Eravamo alla fine degli anni novanta – gli anni di Drop the debt, del movimento Jubilee 2000, dei filantropi canori Bono Vox e Jovanotti ricevuti a corte da Massimo D’Alema. Io avevo una spesa fuori controllo, un bilancio dissestato e vivevo nell’incubo costante del default. Tutto questo perché compravo libri ben al di sopra dei miei mezzi, facendo crescere a dismisura il debito con la mia sorella industrializzata. Lei, con liberalità non so più se sovrana o giubilare, ciclicamente cancellava il debito. Ma come tra le nazioni, così tra i fratelli: invece di approfittarne per risanare le finanze e dedicarmi ai settori vitali – cibo, salute, un’igiene domestica da primo mondo – tornavo come il più prevedibile dei governi corrotti a sperperare tutto, se non in armi, in libri. E alla fine dell’anno fiscale ero di nuovo al punto di partenza: accumulatore seriale di libri, fratello a rischio di default fino al successivo azzeramento del debito.

Poi un giorno mia sorella dovette capire il meccanismo, perché si presentò al tavolo dei negoziati – un tavolo con pane e coperto, era una pizzeria a metà strada tra le rispettive residenze – prestandomi un libro che non avrei mai pensato di leggere e che, a dirla tutta, non ho ancora letto: I love shopping di Sophie Kinsella. Fin dalle prime pagine – erano estratti conto di carte di credito, lettere via via più minacciose delle banche alla protagonista che sfondava regolarmente il tetto di spesa – capii che la favola parlava di me. O meglio, non lo capii allora, lo avrei capito più tardi. Perché ero ancora intrappolato nella superstizione che sta a fondamento di tutte le bibliopatologie: l’idea che i vizi capitali (l’avidità, in questo caso) si capovolgano in virtù da ostentare quando sono parallelepipedi di carta il loro oggetto.