Se ti rifugi nei libri non chiuderti a chiave

Gentile bibliopatologo,

ho cominciato a leggere con curiosità verso i nove anni, quando scoprii il libro La casa sull’albero di Bianca Pitzorno. Da allora la lettura è stata tante cose per me: in periodi bui soprattutto un rifugio. Nel tempo ho capito di cercare nei libri alcune risposte su chi sono, quali sono i miei valori e sulla persona che voglio diventare, perché ancora non lo so. Ora mi chiedo e le chiedo: è normale cercare certe risposte nei libri? A volte temo che il mio sia un tentativo di allontanare la realtà, per paura di viverla fino in fondo.

–Caterina

Cara Caterina,

non ho letto La casa sull’albero, ma immagino abbia a che fare con una casa su un albero. Questo mi dà l’occasione per riformulare la tua domanda: è normale cercare certe risposte in cima agli alberi? A questo punto tu penserai che sono come il rabbino della famosa barzelletta, quello che alla domanda “Perché voi ebrei rispondete sempre a una domanda con un’altra domanda?” risponde: “E perché no?”.

Ma non me la caverò con così poco. Partirò invece da un’altra storiella ebraica, non meno famosa della prima ma ambientata in uno scenario urbano che mi è più familiare (le case sugli alberi le ho conosciute solo nel Barone rampante e nel giardino dei Simpson). A raccontarla è Paul Watzlawick nel volumetto Istruzioni per rendersi infelici: