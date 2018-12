La carica dei sessantasette moschettieri

Il problema, mi dirai, è che le storie di Giufà a stento arrivavano a una pagina, mentre I tre moschettieri supera le settecento: un macigno che rischia d’ingombrare la strada verso altri mondi romanzeschi, una pesante ipoteca sulla tua futura vita di lettrice. Che fare? Ti consiglio di prendere spunto (tradimento, eresia!) da un altro romanzo, Il club Dumas dello spagnolo Arturo Pérez-Reverte, se riesci a infilarlo di nascosto tra una rilettura e l’altra del tuo tormentone. È un thriller esoterico di bibliofilia erudita che deve molto al Pendolo di Foucault di Umberto Eco, dove un bizzarro cultore di Dumas, entrato in possesso di una fantomatica edizione manoscritta dei Tre moschettieri, fonda un club di monomaniaci come te: “Ho usato i sessantasette capitoli del manoscritto per organizzare la società: un massimo di sessantasette membri, ciascuno con un capitolo come azione nominativa” (tra questi Pérez-Reverte include anche, piccolo omaggio letterario, un “professore di semiotica a Bologna”).

Alcuni di loro, come scoprirai leggendo il libro, finiscono per ripercorrere, come in un plagio vivente, le peripezie dell’uno o dell’altro personaggio dei Tre moschettieri. Ecco, mi chiedevo se tu non volessi provare a fare un gioco simile. Attenzione, non sto dicendo che devi radunare altri sessantasei ossessionati in un castello a Meung, e neppure che devi rileggere sessantasette volte il libro; ma perché non scegli, per ogni nuova lettura, di ancorarti a un personaggio diverso, e a vedere tutto dal suo punto di vista, trattandolo come se fosse il vero protagonista? Pensaci: già solo con i personaggi principali, hai ottenuto sei o sette variazioni. Poi puoi continuare con quelli secondari, fino a Ketty, la serva di Milady. Esteriormente il libro sarà sempre lo stesso, ma avrai creato decine di romanzi nuovi.

A proposito, c’è un’altra regola del club Dumas: