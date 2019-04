Siamo tutti rilegati in pelle

Gentile bibliopatologo,

vorrei capire qualcosa in più sul rapporto patologico con il libro-oggetto, in particolare sul terrore di modificare il libro appena acquistato, lasciandolo intatto, così come appena uscito dalla tipografia, per sempre. Conosco persone che temono addirittura il contatto fisico solo per paura di sgualcire, graffiare e sporcare le copertine oppure i fogli, che non sottolineano i testi nemmeno a matita, che non piegano le pagine per evitare di lasciare tracce visibili sulla carta, che addirittura non aprono troppo i libri durante la lettura per non rovinare la costa laterale… Cosa c’è dietro?

-Carlo

Caro Carlo,

Sono stato anch’io fresco di stampa, intorno alle 20.30 di sabato 15 novembre 1975, appena uscito dalla tipografia materna; fa fede il braccialetto della clinica, che considero il mio colophon. Ero rilegato in pelle. Poi la vita ha cominciato a sgualcirmi, ed eccomi qua. Non ho speranze di tornare in mint condition, né di scampare al tarlo della carta, salvo imbalsamazioni ben fatte. Posso però riversare queste mie chimere nostalgiche – arrestare il tempo o risalirne il corso a ritroso, come un salmone – sui libri della mia biblioteca. Qualcosa di simile osserva lo psicoanalista americano Werner Muensterberger in un libro che ti raccomando, Collecting: an unruly passion: