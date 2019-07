Comporre il romanzo della propria vita

Gentile bibliopatologo,

sto leggendo con vorace passione un romanzo e mi sto drammaticamente riconoscendo in tutte le avventure che succedono al protagonista. Ecco, ora sono a un quarto del libro, il protagonista ha quindici anni (identici ai miei quindici anni, giuro) e mi sono bloccato. Cosa succede se proseguo la lettura fino al momento in cui raggiungerà o supererà la mia età, venticinque anni, e mi farà rivivere o scoprire il mio futuro?

-Girolamo

Caro Girolamo,

i cultori della fantascienza e dei suoi paradossi temporali si consumano il cervello tutti i giorni su domande come la tua. La conoscenza del futuro implica la possibilità di alterarlo? O neppure un viaggio nel tempo potrebbe dirottare il corso degli eventi? Come puoi intuire, alla radice non ci sono solo speculazioni di fisica teorica sullo spaziotempo einsteiniano, c’è un’idea del destino.

Alcuni eroi delle storie di fantascienza sono in tutto simili a Edipo, che per sfuggire all’oracolo eseguì alla lettera ciò che gli era stato vaticinato, uccidendo il padre e sposando la madre. Altri non sono altrettanto schiacciati dalla necessità, anzi hanno il problema contrario: ogni minimo gesto compiuto o non compiuto nel presente – soffiarsi il naso, cogliere un fiore, ammazzare una zanzara – genera, nel futuro, universi incommensurabilmente diversi.