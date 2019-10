Un’italiana a Pyongyang

Vivere quattro anni da expat in Corea del Nord può voler dire, tra le altre cose, infilare una serie di record che per chi segue le vicende di quel paese sono indubbiamente notevoli. Assistere alla partita di basket che nel 2014 ha suggellato l’amicizia tra Kim Jong-un e Dennis Rodman, per esempio. Vedere dal vivo a Pyongyang il concerto dei Laibach, la band slovena che nel 2015 è stata il primo gruppo occidentale a esibirsi nel paese. O “vivere dal di dentro la terribile crisi nucleare del 2013”, e anche quella del 2016 e, in mezzo, “pure quelle forse meno intense ma altrettanto memorabili del 2014 e 2015”. O perfino trovarsi per caso, nel caos di una parata, a cinque metri da Lui (Kim Jong-un non va nominato invano, in Corea del Nord).

Significa, insomma, avere vissuto da una prospettiva unica molti eventi che gli osservatori della Corea del Nord ricordano bene. Ma, naturalmente, vuol dire tanto di più, e Carla Vitantonio, molisana arrivata a Pyongyang nel 2012 come insegnante di italiano e rimasta lì fino al giugno 2016 a fare la cooperante, ce lo racconta molto bene in Pyongyang Blues, appena uscito per l’editore Add nella collana Asia, curata da Ilaria Benini.

Un memoir sulla sua esperienza di vita e lavoro in un paese che attraverso i suoi racconti risulta alla fine un po’ meno alieno. Nessun romanzo, resoconto di viaggio o saggio approfondito era finora riuscito così bene nell’impresa. Mentre noi, da fuori, ci allarmavamo per i ciclici picchi di tensione provocati dai test e dai missili nordcoreani o ci divertivamo guardando le foto surreali di Kim Jong-un, in Corea del Nord l’autrice di Pyongyang Blues si destreggiava nella quotidianità: ambientarsi, conoscere i vicini e i colleghi, imparare le regole e i trucchi per sopravvivere al gelo dell’inverno nordcoreano senz’acqua calda (o a volte senz’acqua e basta), fare i conti con gli scaffali dei negozi lasciati vuoti da una distribuzione a singhiozzo, prendere le misure con il propri guardiano, fare nuove amicizie, innamorarsi.