Un sogno chiamato Florida e gli altri film del weekend

Foxtrot è stato aspramente criticato dalla ministra della cultura israeliana Miri Regev che lo ha definito “bugie travestite da arte” (dopo tra l’altro averlo finanziato, anche se in parte e indirettamente, attraverso l’Israel film fund). Maoz ha risposto alle critiche affermando che il film è semmai un atto d’amore nei confronti del suo paese. Mi piace quindi pensare che Foxtrot sia un film profondamente israeliano e perciò prenderlo come punto di riferimento per provare a capire, almeno un po’. Da leggere anche le cinque opinioni sul film scelte dal quotidiano israeliano Haaretz . E questa è la commedia della settimana. Perché negli altri film interessanti in uscita non c’è traccia dell’ironia e del senso dell’umorismo di Samuel Maoz.

È davvero difficile immaginare come dev’essere vivere in un paese perennemente in stato d’allerta, gestire la paura degli attentati terroristici, l’aggressività di un governo per cui la miglior difesa è l’attacco, conciliare uno stile di vita occidentale con i precetti di una religione severa, amministrare la pesante eredità dell’olocausto insieme a un senso dell’umorismo e dell’assurdo che fonda su un misto di ironia e pessimismo il suo essere irresistibilmente umano.

Petit paysan, esordio di Hubert Charuel, ha vinto tre premi César: quello per il miglior attore, andato al protagonista Swann Arlaud, quello per la miglior attrice non protagonista, Sara Girardeau, e quello per la miglior opera prima. Per Pierre (Arlaud) le mucche da latte che alleva non sono solo il suo lavoro, sono tutta la sua vita. Ci vive insieme, gli dedica tutto il suo tempo, le sogna anche la notte. Quando una tremenda epidemia colpisce alcuni allevamenti in Francia, per Pierre comincia un incubo. Rischia infatti di essere costretto ad abbattere tutti i suoi animali. Tanto più che sua sorella è la veterinaria della zona, incaricata di tutti i controlli sanitari.

Il film di Charuel non può essere definito animalista. Semmai agricolo. Al centro del film c’è sempre Pierre che si batte contro le leggi degli uomini, ma non necessariamente per affermare le leggi della natura. Come scrive Laura Tullier sui Cahiers du cinéma, Petit paysan è “un triste e sanguinante epitaffio della campagna francese”. In ogni caso le vacche di Pierre, alcune in particolare, diventano dei personaggi per i quali cominciamo a nutrire sentimenti di paura, compassione e speranza, proprio come il protagonista del film.