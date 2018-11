La soia alla conquista del mondo

La soia è usata soprattutto come mangime per gli animali e la sua domanda è destinata a crescere con l’aumento del consumo di carne nel mondo. In Brasile centinaia di migliaia di ettari sono già stati convertiti alla monocoltura, soppiantando le piccole produzioni locali. I raccolti servono a rifornire il mercato cinese, dove gli allevamenti si intensificano per soddisfare le nuove abitudini alimentari di oltre un miliardo di persone. Un business internazionale che punta a eliminare le alternative.

Soyalism verrà proiettato in anteprima mondiale il 18 novembre all’International documentary film festival di Amsterdam. L’anteprima italiana sarà il 24 novembre

al festival Tutti nello stesso piatto di Trento.

Stefano Liberti è un giornalista italiano. Ha scritto I signori del cibo. Viaggio nell’industria alimentare che sta distruggendo il pianeta (Minimum fax 2016). Su Twitter è @abutiago.

Enrico Parenti è un regista e direttore della fotografia italoamericano. Dal 2004 realizza video e collabora con numerose televisioni italiane e straniere.

Insieme hanno realizzato il documentario Container 158 (2013).