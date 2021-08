L’estate è un momento di pausa, di evasione dal lavoro, dagli impegni quotidiani, in cui possiamo stare in vacanza e riconnetterci con noi stessi e con i nostri cari. Ma l’estate del 2021 è ancora segnata dalla pandemia da covid-19, con il dibattito sui vaccini, il green pass, la diffusione della variante delta, le riaperture e le conseguenze nella vita di molti lavoratori che hanno già perso il proprio impiego a causa dello sblocco dei licenziamenti. In questi mesi ci siamo anche scontrati con la nuova realtà di un clima che è già cambiato e che ci pone davanti a delle riflessioni, ormai inevitabili, su come potremo conviverci nei prossimi anni e cosa possiamo fare adesso per limitare i danni.

Il progetto fotografico Arcipelago19 ha provato a chiedersi com’è e come sarà questa strana estate, invitando dal 21 giugno diversi autori italiani a creare un flusso corale, continuativo e partecipativo. Infatti accanto alla produzione costante di immagini si affianca l’iniziativa Cartoline per un’estate italiana, con cui è possibile scegliere una foto del progetto e trasformarla in una vera cartolina, da spedire e inviare. Chi sosterrà l’iniziativa riceverà le cartolina a partire da settembre.