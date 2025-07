Chi era Shigeru Mizuki? Nato nel 1922 a Osaka, in Giappone, e morto nel 2015, è cresciuto in una famiglia colta ma povera. Già in vita era considerato uno dei maestri del manga per aver messo al centro delle sue opere il folklore giapponese, riuscendo a farlo diventare un genere autonomo.

Tuttavia, la domanda vera per capire chi era è un’altra: perché nel lavoro di Shigeru Mizuki il soprannaturale si fa sempre naturale? Per la semplice ma fondamentale ragione che per lui è stato il modo per rovesciare tutto quel che è normale, la norma, in negativo e quel che è anormale in positivo.

Aver perso il braccio sinistro in guerra nelle isole del Pacifico, e dovendo di conseguenza usare il destro per scrivere e disegnare, mentre per lui essere mancino era una condizione naturale e non un’anomalia, lo ha spinto ad andare contro tutto quello che è norma ad ampio raggio. Quindi il pacifismo contro il nazionalismo e l’imperialismo, il mostro e la mostruosità apparenti contrapposti alla bellezza e all’armonia canoniche.