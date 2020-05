Le notizie di stamattina sul coronavirus

Fronte lavoro 25,6 miliardi saranno mobilitati per il sostegno ai lavoratori, tramite il bonus per gli autonomi e il rifinanziamento della Cig ( Il Sole 24 Ore ). Confermata, dopo le battaglie in maggioranza, anche la sanatoria per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri impiegati nel settore agroalimentare, oltre che come colf e badanti ( Avvenire ).

Il Consiglio dei ministri ha varato l’atteso decreto Rilancio , un pacchetto di misure da 55 miliardi per contrastare la recessione sostenendo famiglie e imprese. “Un importo pari a due manovre”, ha sottolineato in conferenza stampa il premier Giuseppe Conte ( Corriere ).

Fronte imprese Altri 16 miliardi circa saranno investiti per sostenere in varie forme le imprese. Per tutte quelle al di sotto dei 250 milioni di fatturato sarà sospesa la rata Irap di giugno. Per le più piccole, sono previsti sei miliardi di fondi per il ristoro, oltre a sconti sulle bollette e credito d’imposta sugli affitti. Per sostenere il settore turistico, hotel e stabilimenti non dovranno versare la prima rata Imu, mentre alle famiglie con Isee inferiore a 40mila euro sarà offerto un tax credit per le vacanze fino a 500 euro (La Stampa).

Fronte famiglie In vista della riapertura delle scuole, 1,5 miliardi sono destinati a lavori di edilizia scolastica e alla stabilizzazione di 16mila insegnati. Nell’attesa, aumentano da 15 a 30 i giorni di congedo speciale al 50 per cento per i genitori, e raddoppia l’importo del bonus babysitter. Confermati inoltre gli incentivi alla mobilità verde, i rimborsi degli abbonamenti ai mezzi pubblici e il rafforzamento di ecobonus e sisma-bonus (Repubblica).

Punti di vista