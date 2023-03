Dopo le dichiarazioni razziste del presidente Kais Saied, in Tunisia sono state registrate decine di aggressioni contro gli africani subsahariani che vivono nel paese. Costa d’Avorio, Mali, Gabon e Guinea si sono attivati per rimpatriare centinaia di persone. Il 4 marzo più di tremila tunisini hanno partecipato a una manifestazione convocata dal sindacato Ugtt per denunciare il razzismo e la recente ondata di arresti di leader politici e giornalisti critici verso il presidente. “Non sapendo più con chi prendersela per giustificare i suoi fallimenti, Saied ha preso di mira gli africani subsahariani”, scrive il quotidiano Al Quds al Arabi. La situazione economica si aggrava e la Tunisia non è più in grado di pagare le importazioni. C’è carenza di zucchero, pasta e altri beni di prima necessità. I negoziati per un prestito del Fondo monetario internazionale sono a un punto morto e la Banca mondiale ha annunciato il 6 marzo la sospensione sia del partenariato con la Tunisia sia dei colloqui sulla direzione strategica del paese. Da Bamako, Conakry e Dakar sono partiti appelli online a boicottare i prodotti di aziende tunisine. ◆