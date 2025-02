L’intervista a uno dei due soldati nordcoreani catturati dalle truppe ucraine, resa pubblica il 20 gennaio dal presidente Volodymyr Zelenskyj, fa luce sui costi umani e sulle implicazioni geopolitiche dell’alleanza tra Mosca e Pyongyang, scrive The Diplomat. Il soldato ha ribadito che non sapeva che sarebbe stato mandato a combattere in Ucraina, a conferma del fatto che il regime di Kim Jong-un non sta informando la popolazione sull’invio di truppe al fronte, anche se la propaganda glorifica la partnership con la Russia. Mandare truppe a morire all’estero potrebbe creare malcontento e smentire l’idea dell’autosufficienza alla base della juche, l’ideologia di stato. Il soldato ha inoltre smentito che Pyongyang abbia fornito a Mosca uomini di un’unità speciale: in realtà dice di non aver ricevuto un addestramento particolare prima di essere portato in Russia. ◆