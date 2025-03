Le valutazioni online influenzano sempre più il mercato del lavoro, ma non sono immuni dai pregiudizi. Secondo una ricerca pubblicata su Nature, la comune scala a cinque stelle nelle recensioni online amplificherebbe la discriminazione razziale. Tuttavia, sostituendola con un semplice sistema dicotomico – “pollice su” o “pollice giù” – la disparità sembra scomparire, con effetti positivi anche sulle retribuzioni: per esempio i lavoratori non bianchi non subiscono più penalizzazioni rispetto ai colleghi bianchi. I ricercatori spiegano che una valutazione più essenziale “positivo o negativo” spinge i clienti a concentrarsi sulla qualità del servizio offerto e limita l’influenza dei pregiudizi inconsci. Ulteriori studi potrebbero approfondire se questi effetti si estendono anche oltre le piattaforme digitali e analizzare contesti in cui i clienti interagiscono ripetutamente con le persone valutate, come nei luoghi di lavoro in presenza. ◆