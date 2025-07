L’Europa è in preda a un’ondata di calore, con temperature che hanno raggiunto i 46 gradi in Spagna. Anche Italia, Grecia, Portogallo e Balcani stanno affrontando temperature torride e incendi. In Francia le temperature hanno fatto scattare l’allerta arancione in 84 dipartimenti. Il ministero del lavoro ha invitato le aziende a incentivare lo smart working e a modificare gli orari degli uffici, mentre quello dell’istruzione ha ribadito le misure da adottare nelle scuole, che potrebbero anticipare la chiusura. Secondo Le Monde il paese è arrivato impreparato a questa emergenza. Un esperto dell’Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto interventi concreti per evitare migliaia di “morti prevenibili”: “Non è più una questione se avremo un’ondata di calore, ma quante saranno e quanto dureranno”. ◆