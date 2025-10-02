María Branyas Morera, morta nel 2024 a 117 anni, è stata l’ottava persona più longeva di cui si abbia notizia certa. Prima di morire aveva donato alla ricerca campioni biologici per indagare i segreti della sua longevità. Secondo le analisi del suo genoma, metaboloma, proteoma, microbioma ed epigenoma, Morera aveva un sistema immunitario robusto, varianti genetiche associate a un basso rischio di alzheimer e cancro e un metabolismo lipidico efficiente. Il suo microbioma intestinale era simile a quello di una persona giovane e ricco di Bifidobacterium. Dallo studio risulta un’età biologica inferiore di almeno 23 anni rispetto a quella anagrafica. Morera non fumava, non beveva alcolici, seguiva la dieta mediterranea e mangiava tre yogurt naturali al giorno. Secondo i ricercatori quello di Morera è un caso unico, frutto dell’interazione tra geni favorevoli, microbioma, stile di vita e forse anche fortuna. Serviranno studi più ampi per capire se questi fattori siano replicabili nella popolazione generale. ◆