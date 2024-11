Nel 2017 l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca fu segnato dall’uscita dall’accordo di Parigi sul clima e dal travel ban, il “divieto d’ingresso sul territorio statunitense” per le persone provenienti da una serie di paesi a maggioranza musulmana. Nel gennaio 2025, in occasione del suo ritorno alla presidenza, sono attese altre due misure: i dazi supplementari sulle importazioni e l’espulsione immediata dei migranti senza regolare permesso di soggiorno. Come nel 2017, l’obiettivo è fare scalpore, tirare colpi e agire nel quadro delle prerogative concesse al presidente. Se i tribunali si opporranno, peggio per loro. Trump ha proposto di mettere una tassa di almeno il 10 per cento su tutte le importazioni, arrivando al 60 per cento per quelle dalla Cina. Nessuno sa se la misura riguarderà anche il Canada e il Messico, con cui gli Stati Uniti hanno un accordo di libero scambio. Secondo uno studio condotto da Mary Lovely e Kimberly Clausing, ricercatrici del Peterson institute for international economics (Piie), i dazi colpirebbero l’equivalente dell’11 per cento del pil statunitense. Misure di questa portata manderebbero in tilt le catene di produzione, innescando un trasferimento di capitali dai poveri verso i ricchi, perché sono i primi a comprare di più i beni importati. Il potere d’acquisto del 20 per cento degli statunitensi più poveri si ridurrebbe del 4,2 per cento. Trump potrebbe inoltre indebolire le leggi antitrust e contrastare le ripetute multe inflitte dall’Unione europea alle grandi aziende tecnologiche.