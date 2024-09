Francesca Bono per me è una musicista di una serietà commovente. Saranno i miei quarant’anni arrivati da qualche mese, o il modo in cui porto avanti una riflessione su creatività, soggettività femminile e quell’ostinazione che a un certo punto vuole trascendere il riconoscimento attivo nel presente e si pone la questione di come durare nel tempo. Come lavorare, come durare, anche da sola, se da sola comunque non si è: Bono lavora a tanti progetti contemporaneamente, circondata da una comunità di collaboratori familiari (per il suo primo album solista, Crumpled canvas, ha scelto la coproduzione di Mick Harvey), ma la sua è anzitutto una vita di musiche possibili. Solo alcune si sviluppano, ma non sono le uniche che esistono: nel suo immaginario c’è sempre qualcosa che accade, anche dietro le quinte. Nel suo lavoro strumentale e testuale si sente la vibrazione di tanti sogni ancora senza una forma: la canzone pubblicata non è quella che ha vinto per superiorità qualitativa, ma quella che aiuta i brani che verranno in seguito. È una logica genuinamente romantica e orizzontale.