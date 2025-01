La ByteDance ha altri 75 giorni per formalizzare la vendita. Chi potrebbe comprare il pacchetto? Il settimanale statunitense Time prova a fare l’elenco: oltre a Elon Musk, il cui coinvolgimento sembra “pura finzione” anche per TikTok, si sono fatti avanti Larry Ellison, ex amministratore delegato della Oracle, Steven Mnuchin, segretario al tesoro nel primo mandato Trump, il celebre youtuber MrBeast con una cordata di imprenditori e Kevin O’Leary, investitore canadese e protagonista del reality show Shark tank. ◆