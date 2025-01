Avrei dovuto suggerirlo per Natale, ma c’è sempre tempo per recuperare National Bible bee, talent cattolico in streaming che ha come perno non il canto o il ballo ma i versetti della Bibbia. In uno studio che ricorda The voice (titolo adatto anche per questo format) i concorrenti giovanissimi, ben vestiti e motivati devono recitare le sacre scritture a memoria. Nelle interviste esaltano la loro fede e tradiscono l’emozione per il game show che però “gioco non è”, precisa la giuria schierata come in tutti i talent, ma un’occasione per avvicinarsi alla parola di Dio e “trovare un antidoto al relativismo dell’intelligenza artificiale, alla fluidità di genere e ai social”.