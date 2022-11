◆ Tutte le persone adulte sono state Betta. E gli adolescenti che le si avvicineranno oggi non potranno non identificarsi con lei. Betta è la classica ragazza timida, introversa, sognatrice e un po’ distratta. Ha paura del mondo, delle relazioni e soprattutto di non essere accettata o essere delusa. Allora Betta si nasconde. Lo fanno in tanti. Chi cammina gobbo, chi mette una maschera e chi mente a se stesso. Betta invece cerca amiche tra le pagine dei libri, persone inventate, che le sembrano più vere della realtà che la circonda. Inoltre il mondo intorno a lei le sembra noioso, a volte anche crudele. Così, piano piano, Betta si abbandona a queste amicizie di carta. C’è la Jo di Piccole donne con il suo sogno di scrivere, c’è Dorothy del Meraviglioso mago di Oz, caparbia come nessuna, la curiosa Alice di Alice nel paese delle meraviglie, e la Mary del Giardino segreto, a cui non si può nascondere proprio niente. Ragazze in gamba, un po’ pazze, un po’ sagge. Decisamente uniche. Saranno loro, creature di carta, a dare a Betta il coraggio che le manca. E perfino a farle fare il passo avanti che le serve verso l’amore e l’autostima. Libro leggero e frizzante con un messaggio profondo tra le righe.