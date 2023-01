◆ Il 1 febbraio 2021 l’esercito birmano ha preso il potere con un colpo di stato, arrestando molti parlamentari eletti democraticamente. Tra questi c’era la premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, che a dicembre del 2022 ha subìto l’ultimo processo di una lunga serie ed è stata condannata a 33 anni di carcere. Il numero di detenuti politici ha superato i 13mila: 1.700 sono stati processati senza essere assistiti da un avvocato e 139 sono stati condannati a morte da tribunali militari in dibattimenti a porte chiuse. Nessuno è stato assolto. In quasi due anni la giunta militare ha raso al suolo villaggi e bombardato ospedali, scuole e perfino un concerto. Le organizzazioni per i diritti umani denunciano uccisioni extragiudiziali commesse da soldati e milizie. Si stima che gli sfollati siano 1,3 milioni. A novembre il regime ha concesso un’amnistia a 5.774 detenuti, tra cui l’ex ambasciatrice britannica Vicky Bowman e l’australiano Sean Turnell, ex consigliere economico di Suu Kyi. Il paese dovrebbe tornare al voto nella prima metà del 2023. In questi anni le forze che si battono per la democrazia si sono organizzate: il governo ombra di unità nazionale ha dichiarato di aver raccolto più di cento milioni di dollari per finanziare la resistenza, attraverso l’emissione di buoni del tesoro e vendendo all’asta le proprietà della giunta militare, beni che i donatori potrebbero usare solo in caso di vittoria della rivoluzione. Hrw, The Guardian, Bloomberg