Secondo molte analisi, dietro il successo di Donald Trump ci sono le incertezze dei maschi (bianchi). Per il ministro dell’istruzione italiano, Giuseppe Valditara, il patriarcato è finito. Ma l’affermarsi delle donne turba molti narcisisti. Uno studio dell’Harvard business school, realizzato da Paula Rettl e da altri ricercatori, analizza la situazione in Svizzera. L’aumento della “femminilizzazione” del mercato del lavoro (più donne occupate, più donne in posizioni apicali), si chiede lo studio, riduce le opportunità per gli uomini e in questo modo determina politiche che cercano di ricostruire un ordine patriarcale perduto? L’analisi dei dati rivela che l’aumento del ruolo delle donne nel mercato del lavoro in Svizzera (dove comunque le donne guadagnano il 12 per cento in meno degli uomini) spinge molti maschi a diventare più ostili e conservatori in materia di uguaglianza di genere. Ma questo non ha effetto sulle politiche pubbliche, perché i partiti svizzeri non hanno cavalcato (almeno finora) questo malessere. Morale: gli elettori hanno le loro responsabilità, ma le hanno anche i politici che scelgono quali istanze raccogliere e quali no. ◆