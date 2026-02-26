L’ex europarlamentare olandese Marietje Schaake, che da tempo denuncia il “colpo di stato delle Big tech”, ha scritto sul Financial Times che è il momento del botlash, cioè di boicottare i servizi delle aziende digitali di cui non si condividono obiettivi e pratiche. La vicinanza di OpenAI e Meta a Donald Trump, l’uso di Grok (della xAi di Elon Musk) per “spogliare” utenti inconsapevoli con l’intelligenza artificiale (ia): sono molte le ragioni dietro al botlash. Più che un boicottaggio, però, è uno sciopero, perché si rinuncia a strumenti di lavoro e conoscenze che (forse) servono a mantenerci competitivi. In certe professioni rifiutare ChatGpt ormai equivale a pretendere di scrivere articoli con la penna. C’è un costo economico potenzialmente importante. Ed è una novità, visto che boicottare TikTok o Instagram fa aumentare la produttività, perché i social media riducono la concentrazione e sottraggono tempo prezioso.